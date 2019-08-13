Светит пожизненное: экс-президента Киргизии обвинили в убийстве

Атамбаеву может грозить пожизненное заключение.
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвинили в убийстве и других особо тяжких преступлениях, сообщил начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
"Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких, как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти", - заявил он, передает РИА Новости.
По законам Киргизии, по данным статьям Атамбаеву может грозить пожизненное заключение.
Напомним:
7 августа в Киргизиисиловики штурмовали резиденцию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Операцию силовики начали на глазах у журналистов и большого количества других людей, находившихся в резиденции.
Отметим, в ходе штурма произошла стрельба. Ранение резиновой пулей получила, в частности, журналистка.
8 августа в Киргизии правоохранители и силовики после нескольких безуспешных попыток задержали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
"Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов", — написали местные СМИ.
По данным журналистов, довольно большое количество (несколько сотен) сторонников Атамбаева пытались прорваться через оцепление к его резиденции, расположенные в Чуйской области.