Масштабное наводнение в Стамбуле: человек утонул в подземном переходе

Гранд базар в Стамбуле затопило / Фото: REUTERS

По меньшей мере один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле, вызванного ливнем.

Как сообщает телеканал NTV, тело мужчины в возрасте около 70 лет было обнаружено в затопленном подземном переходе в районе Ункапаны в европейской части города. Переход был затоплен водой, хлынувшей во время сильного дождя.

Дожди в бывшей столице Турции начались утром 17 августа и усилились к полудню. В результате несколько районов Стамбула оказались затоплены. Кроме того, оказалось прервано железнодорожное сообщение, также нарушена работа паромов через Босфор. В ряде районов прекращено движение транспорта, резко возросло количество ДТП. На улицах города продолжают работать коммунальные службы.

Сильно затоплен в результате ливня знаменитый турецкий Гранд базар в исторической части Стамбула, популярный среди туристов, также на многих улицах повалены деревья.

Метеорологи предупредили, что ливень будет продолжаться в течение ночи и в утренние часы 18 августа.

Напомним, один из популярных курортов России Сочи накрыл жуткий ливень, который длился с ночи, и город буквально поплыл.