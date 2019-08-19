Макрон сделан жене больно на встрече с Путиным / Фото: Reuters

66-летняя жена президента Франции Брижит Макрон, которая на днях вывихнула плечо, несмотря на свою травму, прибыла на встречу президента России Владимира Путина.

На видео в телеграм-каналах можно заметить, как Брижит Макрон бережет правую руку, стараясь спрятать ее от окружающих. Но Эммануэль Макрон, похоже, о травме супруги забыл: после приветствия Путина он схватил жену прямо за больную руку. После этого Брижит схватилась за травмированную конечность и резко отстранилась от супруга.

Сам Путин подарил жене французского лидера традиционный букет цветов.

Напомним, на встрече с Макроном Путин похвастался, что беседы с Зеленским внушают ему оптимизм. Подробности переговоров с Зеленским Путин пообещал сообщить Макрону позднее.