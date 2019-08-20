Конец Рустави 2: в Грузии телеведущие в прямом эфире заявили об увольнении

ведущие Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили уходят из Рустави 2 / скриншот

В Грузии на телеканале Рустави 2 вечером во вторник, 20 августа, выпуск новостей прервали того, как в прямом эфире его ведущие Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили заявили, что уходят из канала.

По словам телеведущих, которые работали на Рустави 2 последние 10 лет, на телеканале началась тотальная чистка.

"Красные линии пересечены. В Рустави 2 началась тотальная чистка. Это конец и для меня, конец такого Рустави 2, который я любил и который ценили зрители... Я сегодня покидаю Рустави 2, но оставляю надежду, что мы еще увидимся. Борьба продолжается, за лучшее будущее, за свободную Грузию", - заявил Михаил Сесишвили.

При этом его соведущая Диана Джоджуа добавила, что борьба за спасение Грузии продолжается.

"Я прощаюсь с вами, увидимся в другом пространстве и на другом канале. Борьба за спасение страны продолжается", - заявила она.

Читайте такжеПрезидент Грузии прокомментировала матерное обращение к Путину в прямом эфиреПосле этого заявления ведущих информационный выпуск программы "Курьер" был прерван, передает Грузия Online.

Напомним, ранее новый генеральный директор грузинского телеканала "Рустави 2" Паата Салия заявил, что будет уволен журналист Георгий Габуния (сразу после выхода из отпуска), в прямом эфире обматеривший президента РФ Владимира Путина.

По словам Салия, канал подаст в суд на Габунию − из-за ущерба, нанесенного "Рустави 2".

7 июля ведущий крупнейшего грузинского телеканала Рустави 2 Георгий Габуния в студии записал обращение к президенту России Владимиру Путину.

При этом, высказая мнение о политике президента РФ по отношению к Грузии, он вспомнил покойных мать и отца Путина, пожелав им "гореть в аду" и добавив, что хотел бы "насрать на их могилы".

"Хочу передать огромный привет нашему большому другу, президенту России Владимиру Путину. Вовочка, с*ка ты подзаборная, г*вно ты собачье, п*зда ты моржовая. На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду, как ты. Ты – вонючий оккупант. Пошел ты в ж*пу, Володя. Иди на х*й вместе со своими рабами. Еб*л я твою мамочку. Ой, твоя мама мертва. Ой, как жаль. Ой, не говори! Та пусть горит она в аду вместе с тобой и твоим отцом. Ср*ть хотел я на ваши могилы. Аминь!" - сказал Габуния.