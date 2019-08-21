РосСМИ прояснили судьбу украинских политзаключенных, томящихся в Лефортово

СИЗО Лефортово / Википедия

Пятеро незаконно осужденных Россией украинцев - Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко и Павел Гриб - уже в ближайшее время могут быть выданы Киеву для отбывания наказания на родине.

Соответствующее сообщение опубликовало российское агентство Интерфакс со ссылкой на информированный источник. По его словам, в настоящее время "обсуждается формат этой процедуры" - выдачи осужденных Украине для отбывания наказания, назначенного российскими судами.

Напомним, известная российская журналистка-оппозиционерка Виктория Ивлева написала в Facebook, что в московском следственном изоляторе Лефортово приняли передачи местный для Балуха, Клыха, Карпюка, Кольченко и Павла Гриба.