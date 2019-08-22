"Я довольный треугольник, идеальный кандидат": в Татарстане поющий пирожок зовет всех на выборы

Поющий эчпочмак позвал жителей Татарстана на выборы 8 сентября

В Республике Татарстан в России глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов отличился необычной предвыборной агитацией.

На своей странице в Instagram он пригласил жителей республики на выборы забавным роликом, в котором танцует и поет радостный анимированный эчпочмак – это татарское национальное блюдо, печеное изделие из дрожжевого, реже пресного теста, с начинкой из картофеля, мяса, как правило, говядины, баранины, гуся или утки и лука.

В ролике эчпочмак примерил тюбетейку, и держа в ручках гитару на фоне паспортов РФ поет, что он "идеальный кандидат".

Текст у песни простой, мотив легко запоминающийся – надолго застрянет в голове.

"Я довольный треугольник, идеальный кандидат.

Ровный, вкусный и умелый — каждый мне безумно рад.

Дибли дибли ди, дибли дибли ду,

Восьмого сентября на выборы иду!

Дибли дибли ду, дибли дибли ди,

Восьмого сентября на выборы иди!"

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