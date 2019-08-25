"Еб*нутые": в России инсценировали сожжение украинской деревни

Гостям фестиваля показали, как казнили предателя / Фото: Алтайпресс

В селе Шипуново Алтайского края РФ 24 августа прошел военно-исторический фестиваль Днепровский рубеж, на котором в ходе реконструкции битвы за Днепр 1943 года инсценировали сожжение украинской деревни и показательный расстрел предателя.

Как сообщает местное издание Алтайпрес, сценарий предполагал, что немцы нападают на украинский хутор, который помогал советским партизанам.

В рамках инсценировки импровизированные фашисты сжигают село, а в это время к пожарищу приближаются красноармейцы. Зрители с особенным вниманием наблюдали за показательной казнью предателя Родины: ему со сцены зачитали приговор, а затем палачи привели его в действие.

Всего в спектакле приняли участие 130 участников, из которых лишь 30 были со стороны "гитлеровской Германии". Сражения показывали с помощью пиротехники и музыки, используя макеты противотанковых пушек.

"Еб*нутые построили на Алтае украинскую деревню, сожгли ее и под хихиканье зрителей расстреляли предателя. С конфискацией", - прокомментировал действо в Facebook российский журналист Аркадий Бабченко.

Ебанутые построили на Алтае украинскую деревню, сожгли её и под хихиканье зрителей расстреляли предателя. С конфискацией. "В селе Шипуново Алтайского края 24 августа участники военно-исторического фестиваля "Днепровский рубеж" провели для гостей показательный расстрел "предателя", а в ходе реконструкции битвы за Днепр сожгли деревню. По сценарию, подразделение немецких войск входит в украинский хутор, где жители помогают партизанам. Фашисты сжигают часть деревни, но в это время к ней приближается отряд красноармейцев. Для гостей фестиваля устроили показательную "казнь предателя Родины" – со сцены ему зачитали приговор, и расстрельная команда привела его в исполнение". Ебанутые. Напрочь. Наглухо. На всю голову. Опубликовано Аркадий Бабченко Воскресенье, 25 августа 2019 г.

Напомним, Таисия Повалий и Светлана Лобода, знаменитые благодаря своей любви к России, показали свое истинное отношение к Украине, когда в День Независимости 24 августа поехали к оккупантам в Россию открывать фестиваль Новая Волна.