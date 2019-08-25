На Майорке столкнулись самолет и вертолет: много погибших

В авиакатастрофе никто не выжил / Фото: El Pais

В небе над испанским островом Майорка столкнулись небольшой самолет и вертолет, в результате катастрофы никто не выжил.

Как сообщает El Pais, полиция сообщает о семи погибших, среди них есть несовершеннолетние.

Самолет упал в муниципалитете Инка, обломки посыпались на частные дворы местных жителей, спровоцировав пожары. На место катастрофы прибыли различные чрезвычайные службы, включая пожарных, которые тушат обломки.

Соболезнования в связи с трагедией уже выразили исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес и глава правительства Балеарских островов Исабель Кастро.

По предварительным данным, на борту находился пилот и семейная пара с двумя детьми. Пассажиры испанского самолета пока неизвестны. Личности жертв и обстоятельства трагедии устанавливает полиция.

Напомним, утром 15 августа пассажирский самолет Уральских авиалиний с 226 пассажирами и 7 членами экипажа на борту совершил жесткую посадку в Раменском районе Подмосковья. Самолет следовал в оккупированный Симферополь, но пролететь успел всего 12 км. По разным данным, на борту аварийно севшего самолета пострадали от 15 до 23 человек.