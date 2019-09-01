Глава Германии попросил у поляков прощения за Вторую мировую войну

Франк-Вальте Штайнмайер / Reuters

В воскресенье, 1 сентября, во время мемориальной церемонии в память дне начала Второй мировой войны в польском городе Велюнь президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у Польши.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство AFP.Именно в Велюне в 1939-м случилась первая нацистская бомбардировка Польши."Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняю голову перед польскими жертвами тирании Германии. И прошу прощения. Именно немцы совершили преступление против человечества в Польше. Мы никогда не забудем. Мы хотим помнить и будем помнить", - заявил Штайнмайер.

Напомним, ранее польские власти вместо России пригласили Германию на мемориальное мероприятие в память о начале Второй мировой.