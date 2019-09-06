Смертельный ураган Дориан засыпал пляжи Флориды кокаином

6 сентября 2019, 08:30

Пакеты с надписью Diamant заметили местные жители на пляже Парадайз Бич.

кокаин
Один такой пакет с кокаином стоит более 30 тысяч долларов / Фото CNN

Ураган Дориан, который обрушился на США и на данный момент бушует над Флоридой, вынес на пляжи штата пакеты с 26-ю килограммами кокаина. 

Как пишет CNN, о находке полицейским рассказали местные жители. Они заметили пакет с надписью Diamant на пляже Парадайз Бич. А в 32 километрах от этого места полиция нашла еще 15 таких пакетов.

По данным экспертов, один такой пакет с кокаином стоит более 30 тысяч долларов. Таким образом, стоимость находки оценивается примерно в полмиллиона долларов. 

Ураган Дориан
Последствия урагана Дориан / Фото twitter.com/NHC_Atlantic

Тем временем власти Багамских островов сообщают, что количество жертв урагана Дориан возросло до 30 человек. При этом число жертв может еще вырасти, поскольку десятки человек остаются пропавшими без вести.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США из-за урагана Дориан эвакуировали более 800 тысяч человек.

1 сентября ураган Дориан достигал наивысшей, 5-й, категории по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра составляла 295 км/ч. Позже уровень опасности понизили до 4-й категории. Ураган пронесся по Багамским островам. В сети же люди массово просили молиться за жизнь всех, кто так или иначе пострадал от урагана Дориан.

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США ураган кокаин Флорида Багамские острова
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