"Не ори! За*бала, задохнись": россиянка жестоко "воспитывала" годовалую дочь, видео 18+

Мать издевалась над годовалым ребенком/ mchildren.ru

Россиянка Оксана Власова из села Ивановка Приамурской области возмутила сеть жестоким обращением с годовалой дочерью.

Женщина в состоянии алкогольного опьянения обзывала и била свою дочь за то, что она испачкалась. В Twitter показали ролик, который сняла подруга горе-матери.

К слову, автор видео даже не пыталась остановить Власову, а посмеивалась за кадром.

"Не ори... С*ка! Жаба ты тупорылая. В натуре, животное какое-то. В натуре пи*дец, бл*ть за*бала. Давай, задохнись. Да заткнись ты на*уй", - говорила в ролике женщина.

"Не ори! С*ка! Жаба ты тупорылая. В натуре, животное!"

"Прогрессивный" метод воспитания годовалой девочки из российского села Ивановка бухой матерью. pic.twitter.com/3OfrD41tWt — Мугабе Тиливижн? (@mugabebe) 5 сентября 2019 г.

Сотрудники органов опеки Ивановки узнали женщину, сообщив, что у нее есть еще двое маленьких детей. Мальчика забрала бабушка, а годовалая девочка и ее младшая сестра, которой несколько месяцев, находятся в больнице.

Сеть пришла в ярость от такого жестокого обращения матери с ребенком, обозвав ее "биомусором".

"Нормальный будущий россгвардеец (ка) растет, потом будет мстить либералам за детские обиды. РФ - вечный двигатель ненависти", "Она однозначно тупорылая", "Обрубить руки, по самое еб*ло!", "Это ад!", "Я бы этой бл*ди отбил бы башку на*уй", "Еб*чий биомусор!", "Какой кошмар! Бедный ребенок, угораздило родиться в ублюдочной семье!", - писали возмущенные юзеры.

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