Скандал в России: священник едва не убил ребенка во время крещения

Таинство крещения едва не стало для ребенка роковым / wikii.ru

Во время крещения в Покровском храме Мариенбурга в Гатчине Ленинградской области РФ гумен Фотий (Нечепоренко) отстранен от священнослужения за применение силы к годовалому ребенку во время крещения.

Как сообщает Фонтанка, мать ребенка написала заявление в полицию из-за жестокого обращения.

Женщина утверждает, что заплатила за обряд 3,5 тысячи рублей, а священник грубо окунал годовалого ребенка в воду, а также применял к нему силу. Требование матери отдать малыша Фотий проигнорировал, после мероприятия у малыша на теле были обнаружены ссадины и ушибы.

В гатчинской епархии заявили, что Фотий больше не сможет совершать таинство, поскольку его поведение "не соответствует образу священнослужителя". Пострадавшей семье намерены принести извинения.

В сети появилось видео вопиющего инцидента с ребенком. В ролике видно, как священник погружает ребенка в воду под крики матери и самого малыша, а затем отказывается отдать травмированного ребенка.

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