"В этом спасение": боксер Усик прошелся с Крестным ходом УПЦ МП

Усик посетил Крестный ход УПЦ МП / Фото: пресс-служба УПЦ МП

Известный украинский боксер Александр Усик прошел вместе со сторонниками УПЦ МП по центру Киева Крестным ходом, приуроченному к 1031-й годовщине крещения Киевской Руси.

"Я хочу их поздравить с праздником в первую очередь. Чтобы боженька их оберегал, и они прибегали к нему. Потому что, когда мы прибегаем к всевышнему и просим его о помощи, он нам помогает. Когда мы от него отходим, он тоже нам помогает, но ему сложнее, потому что мы от него уходим. Всех с праздником. Всем добра. Всем любви и радости", - цитирует спортсмена 112 Украина.

Боксер рассказал, что накануне Крестного хода посетил музей, где в экспозиции представлена восковая копия князя Владимира, которая подтолкнула его к размышлениям.

"Я вчера был в музее под Родиной-матерью, и вот как раз там есть восковая фигура Владимира. Молодой человек нам объяснял, что вот этот человек позволил нам быть православными христианами. А в этом есть спасение. Это радость. Это добро", - сказал он.

Напомним, традиционный ежегодный Крестный ход прошел в Киеве 27 июля под эгидой Украинская православная церковь Московского патриархата. Участники религиозной акции шли от памятника князю Владимиру в Киево-Печерскую лавру.