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Действуют на "авось": эксперт рассказал о шансах РФ создать "непобедимое оружие Путина"

18 сентября 2019, 11:12

Экономика России не выдерживает милитаризации и гонки вооружений, считает Игорь Романенко.

Игорь Романенко
Игорь Романенко прокомментировал испытания Буревестника в России/ УНИАН

Россия – крайне неэффективна в создании современных технологий, в первую очередь, в оборонной сфере. Однако, несмотря на это, к 2025 году Кремль будет иметь возможность развязывать войны локального характера с привлечением новейшего оружия. Такое мнение высказал генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко

По его словам, экономика России не выдерживает милитаризации и гонки вооружений.

"По затратам в военной сфере Россия скатилась со второго на седьмое место в мире. Плюс продолжает действовать часто-густо реализуемый в российском ВПК подход "авось, а там будет видно", - сказал он во время чата на Главреде.

Говоря об испытаниях российской ядерной ракеты неограниченного радиуса действия Буревестник (также известной как Skyfal), Романенко заявил, что только один из тринадцати пусков был успешным.

"Успех России в подобных разработках сомнителен, учитывая ее ограниченные финансовые возможности и отставание в современных технологиях", - добавил он.

По его словам, 2025 год – дата окончания перевооружения ВС РФ современным оружием.

"Несмотря на отставание по отдельным позициям в реализации этого плана, Россия будет иметь возможность развязывать войны, в первую очередь, локального характера, с привлечением этого новейшего оружия", - резюмировал Романенко.

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Напомним, о разработке нескольких новых образцов вооружений, среди которых был и Буревестник, президент России Владимир Путин заявил в марте 2018 года. Тогда хозяин Кремля сообщал, что ракета работает на ядерной энергии и имеет неограниченный радиус действия. В феврале 2019 года Путин отчитался об успешных испытаниях Буревестника.

8 августа в России на территории военного полигона в Архангельской области произошел взрыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя. В результате взрыва погибли пять сотрудников Росатома, а трое - получили травмы и ожоги. 

14 августа в США решили, что взрыв в Архангельской области России был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет Кремля.

Россия война оружие ядерное оружие Игорь Романенко новости России новости Украины
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