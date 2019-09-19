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Через труп Лукашенко: эксперт рассказал, сможет ли Путин "отжать" Беларусь

19 сентября 2019, 13:02

Для президента Беларуси Александра Лукашенко объединение с РФ смертельно опасно, считает Игорь Эйдман.

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин / GettyImages

Президенту России Владимиру Путину очень бы хотелось присоединить к РФ Беларусь, однако "бацьке" это абсолютно невыгодно. Об этом сообщил Главреду социолог, публицист, автор книги Система Путина Игорь Эйдман.

Эйдман пояснил, почему в подобном объединении заинтересован хозяин Кремля:  "С тактической (точки зрения, - Главред), так как его рейтинг последних лет держался на "Крымнаше" - образе восстановителя империи, а тут Беларусь присоединить - еще бы на несколько лет хватило патриотической истерии".

Стратегически присоединение Беларуси тоже вписывается в курс Путина, поскольку он действительно себя воспринимает наследником российских царей и генсеков.

"Он (Путин, - Главред) видит свою историческую миссию в восстановлении имперской России, в восстановлении ее территории и международного статуса сверхдержавы", - отметил Эйдман.

А что касается президента Беларуси Александра Лукашенко, то для него объединение с РФ смертельно опасно.

"Лукашенко хочет быть у власти, пока может физически быть диктатором своей небольшой Белоруссии, а потом передать по наследству трон белорусского царька своему младшему сыну, которого он то и дело таскает по международным переговорам. И понятно, что роль какого-то регионального руководителя "под Путиным" в имперской России его не устраивает – по доброй воле он на это не пойдет", - отметил социолог.

Таким образом, создать единое государство России и Беларуси реально можно буквально через труп Лукашенко – пока он у власти, Беларусь не отдаст, уверен Эйдман.

Напомним, 18 сентября белорусский посол и специальный представитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко, сообщил что к 8 декабря 2019-го президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко могут окончательно утвердить программу интеграции двух государств в одно.

Россия Беларусь Александр Лукашенко Владимир Путин Игорь Эйдман новости России
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