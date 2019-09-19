"Великий и ужасный" трясется от страха: эксперт обьяснил, кого боится Путин

Эксперт рассказал, кого боится Владимир Путин / Reuters

Российский социолог, публицист, автор книги Система Путина Игорь Эйдман высмеял ситуацию с задержанием шамана Александра Габышева, который пешком отправился из Якутии в Москву "изгонять Путина".

Несмотря на то, что Путина в мире считают "самым опасным человеком в мире", он боится шамана-любителя, написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Великий и ужасный Путин сидит в Кремле, окруженный многотысячной вооруженной до зубов охраной, и трясется от страха. У него есть ракеты и миллиарды, он приводит к власти и свергает президентов, его считают самым опасным человеком в мире. А он боится шамана-любителя из туристической палатки, но еще больше - собственных подданных", - считает социолог.

По его словам, путинские власти испугались, что поход Габышева на Кремль станет массовым и будет по пути сопровождаться народными волнениями, как это было в Улан-Удэ.

"Путин и его камарилья ведут себя как туристы, заблудившиеся сухим жарким летом в лесу, в котором уже явственно чувствуется запах приближающегося пожара. Они настолько не уверены в своем народе, вернее, уверены в его ненависти к себе, что считают - любая искра может зажечь массовые беспорядки. Если бы это было не так, в Кремле просто посмеялись бы над этой поначалу казавшейся анекдотичной шаманской историей", - добавил Эйдман.

Ранее эксперт рассказал, сможет ли Путин "отжать" Беларусь.