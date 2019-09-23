"Путин все": в России "похоронили" хозяина Кремля и его приспешников

Владимира Путина "похоронили" на кладбище в Питере / Reuters

В России в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище "похоронили" президента РФ Владимира Путина и самых известных его пропагандистов и приспешников.

На фото видно, как старинные могилы с крестами "украшены" портретами главы премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, пресс-секретаря Дмитрия Пескова, сенатора ЕленыМизулиной, депутата Госдумы Виталия Милонова. Такую протестную акцию устроило движение Агит Россия, передает Е lgezit.

Владимира Путина "похоронили" на Смоленском кладбище в Питере / elgezit.kg

Кроме того, среди "похороненных" оказались и журналисты Владимир Соловьев, Евгений Попов и Ольга Скабеева, бизнесмен Евгений Пригожин, глава Чечни Рамзан Кадыров и рэпер Тимати.

В РФ "похоронили" пропагандистов Кремля / elgezit.kg

Активисты также "похоронили" Тимати / elgezit.kg

По подозрению в совершении преступления были задержаны Андрей Жексимбаев и Павел Иванкин, у них провели обыски. На них возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ за надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения.

Ранее на Киевщине похоронили Путина, опубликовано фото с места "погребения".