В окружении Трампа не осталось проукраинских чиновников - The New York Times

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Reuters

С уходом спецпредставителя США Курта Волкера Киев остался без лиц в окружении президента США Дональда Трампа, которые занимали бы проукраинскую позицию, пишет издание The New York Times.

Волкер, который являлся представителем президента Джорджа Буша в НАТО и работал в институте Маккейна, потратил несколько лет на то, чтобы свести Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который в апреле был избран президентом Украины.

"Он убеждал администрацию Трампа, что Зеленский является заслуживающим доверия реформатором и серьезной фигурой, которая может дать своей стране последний шанс перед лицом российской агрессии. Это было нелегкой задачей, с учетом открытого презрения Трампа к украинцам. "Они все коррумпированы и они пытались меня свалить", - сказал президент США в частном разговоре прошлой весной", - цитирует Трампа NYT.

Издание вспоминает, что американский лидер всеми силами оттягивал встречу со своим украинским коллегой, несмотря на многочисленные попытки Волкера свести их за одним столом.

Читайте такжеС уходом Волкера Украина теряет мощную антироссийскую фигуру"После инаугурации Трамп согласился встретиться с Зеленским, однако его офис продолжал оттягивать дату встречи. Как и другие официальные лица, Волкер был удивлен, узнав, что Трамп заморозил финансовую помощь Украине в размере 391 млн долларов, но продолжал работать над тем, чтобы свести президентов вместе. Наконец, Белый дом согласился внести в расписание встречу между Трампом и Зеленским во время визита американского президента в Варшаву - только для того, чтобы отложить встречу, поскольку Трамп решил остаться дома и следить за последствиями урагана", - говорится в статье.

Издание отмечает, что за последние несколько месяцев ушли в отставку или были уволены помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, специальный советник по европейским делам в Совете национальной безопасности Фиона Хилл, а также Дэн Коутс, директор Национальной разведки. Все эти люди занимали сторону Украины в ее конфликте с Россией.

Более того, посольство США в Киеве до сих пор работает без посла после отзыва Мари Йованович.

Как сообщалось ранее, Волкера заподозрили в коррупционных схемах: якобы чиновник мог лоббировать интересы компании Raytheon Company, которая занимается производством противотанковых ракетных комплексов Javelin.