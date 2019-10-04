"Слава Украине!": известный карикатурист превратил Путина в "бандеровца"

Сергей Елкин потроллил Владимира Путина новой карикатурой / Reuters

Известный и популярный в Сети карикатурист Сергей Елкин в своем новом рисунке высмеял заявление президента РФ Владимира Путина о том, что российским СМИ стоит прекратить очернять Украину.

"Если вы полагаете, что наши телевизионные каналы — они ведут независимую, как это не покажется странным, даже государственные каналы, они ведут независимую редакционную политику — что они выставляют Украину в невыгодном свете… если это так, то это неправильно", - заявлял глава РФ.

Забавный рисунок с незамысловатым сюжетом опубликован на странице в Facebook Deutsche Welle.

"Утро после того, как Путин сказал, что "мы не должны выставлять братский народ в невыгодном свете", - отметили в DW.

На карикатуре изображен Путин перед экраном телевизора, в котором известные российские пропагандисты Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев называют украинцев "бандеровцами" и "киевской хунтой". Глава РФ возмущается такой риторике, после чего рупоры Кремля резко меняют риторику, выкрикивая "Слава Украине!" и "Шановні українці!".

В сети бурно отреагировали на карикатуру, в шутку предполагая, что Путин сменил риторику после того, как США одобрил продажу Javelin Украине.

"Пять лет нормально было, тут прозрел и в белом плаще вышел", "Путин включился во флешмоб "Вечерний мудозвон это не я!", и сразу победил", "Назовите другую такую страну, где на местных телеканалах каждый день идут авторские программы о новостях в соседней стране? И это все течении 5 лет?", "Вот стоило США поставить Украине комплексы Джавелин...", - писали юзеры.

Ранее пропагандистов из РФ припозорили едкой карикатурой.