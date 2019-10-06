"Земля - стекловатой": умер сенатор РФ, призывавший наносить точечные удары по Украине

Умер Евгений Бушмин / @SovFedInfo

В воскресенье, 6 октября, скончался вице-спикер Совета Федерации России Евгений Бушмин.

Сенатор умер после продолжительной болезни. "Он долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине", — заявил российский сенатор Вячеслав Тимченко.

Вице-спикером Совфеда Бушмин стал в 2013 году.

Отметим, что после аннексии Крыма и начала российской агрессии на Донбассе Бушмин выступал с воинственными заявлениями. В частности, он предлагал наносить по Украине точечные удары.

В украинском сегменте Сети без сожаления восприняли новость о смерти российского сенатора-украинофоба:

"Земля-стекловатой. Пусть душа не увидит спокойствия", "Сдохла тварь", "Однією ординською падлою стало менше", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, ранее в Сети поглумились над смертью российского режиссера Марка Захарова.