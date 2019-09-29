"Земля стекловатой": в Сети поглумились над смертью режиссера Марка Захарова

Марк Захаров умер 28 сентября / itogi.ru

28 сентября в одной из клиник Москвы умер Марк Захаров – легендарный режиссер кино и художественный руководитель Ленкома. Однако, не всех эта новость расстроила. В частности, журналисты Аркадий Бабченко и Сергей Иванов очень жестко отреагировали на смерть Марка Захарова.

"…уже так пофигу на всю эту плесень запоребриковую. Что у них там, кто у них там... Не вызывают уже ни ненависти, ни злорадства, ни вообще ничего. Я, слава те господи, наконец, полностью украинизировался", - написал Бабченко в Facebook.

Журналист назвал Захарова "художественным лизоблюдом из Залесья" и добавил: "Земля стеколоватой".

В свою очередь, украинский журналист Сергей Иванов отметил, что Марк Захаров "снимал отвратительную патоку с претензией на философичность для всеядных советских рабов, подкармливая их суррогатом свободомыслия".

"Не знаю, чего могли научить его фильмы и даже не представляю, насколько пустотелым и непритязательным нужно быть существом, чтобы на таком учиться или этим надышаться. В указанном контексте его личностный камдаун в конце жизни выглядит абсолютно логичным. Искренне сочувствую всем тем, кто любил эту е*анину. Похоже, вы действительно очень несчастные люди", - написал журналист.

Пользователи Сети также поиронизировали над смертью Марка Захарова:

"Следующий, думаю, будет Михалков. Я смотрю на статистику и вывод получается сам собой. В команде "Кобздона" пополнение. Вітаю", - написал Леха Беглый.

"Соглашусь. Все его творчество, с которым мне довелось познакомиться - унылая творческая мастурбация. Он - продукт совкового контекста. Вне его он на х*й не нужен", - отметил Михаил Ганницкий.

"Да ну пофик, на самом деле. Все это, советский контент жалкий и по большей части совсем отвратительный. Эрзац. У людей не было выбора и доступа к информации. Хавали то, что дадут. И самое интересное, что эту новость я слышу от Иванова. Это пердимонокль", - добавила Наташа Левченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Марк Захаров будет похоронен в Москве. Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище.