  1. Главная
  3. Мир

Стало известно, кто получил Нобелевскую премию мира 2019

11 октября 2019, 12:17

Нобелевский комитет Шведской академии продолжает озвучивать имена лауреатов премии нынешнего года.

 

Ахмед
Абий Ахмед Али / Reuters

Нобелевской премии мира удостоен премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, соответствующее решение в пятницу в Осло огласил Нобелевский комитет.   

В пятницу в Осло состоялось оглашение имени лауреата Нобелевской премии мира. Согласно вердикту комитета, обладателем премии будет премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.  

Напомним, ранее стали известны имена лауреатов Нобелевской премии 2019 по физике,химии, и по литературе (причем сразу за нынешний и минувший годы).

Нобелевская премия мира Эфиопия Абий Ахмед Али
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно, кто получил Нобелевскую премию мира 2019». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:26
"Это дикость": в НСЖУ Бородянского обвинили в атаке на медиа
12:23
Стало известно, где в Украине дали отопление 2019: карта
12:17
Сверхъестественное 15 сезон: что было в первой серии Видео
12:17
Стало известно, кто получил Нобелевскую премию мира 2019
12:12
Покровская суббота 2019: что нельзя делать в этот поминальный день
12:08
"Хотят свергнуть": Бацька встал на защиту Зеленского Видео
12:04
"Реально глупые": Трамп охаял демократов, ратующих за его импичмент
12:01
"Стукнуть кулаком по столу": Зеленский предложил радикальный метод прекратить сотрудничество с МВФ
11:54
"Не повод дарить носки": Вятрович высказался о "шкарпетизации" Дня защитника Видео
11:37
Стас Михайлов поддержал больную Заворотнюк: что из этого вышло
11:37
"Опасный путь": экс-советник Пентагона раскритиковал формулу Штайнмайера
11:30
Пять выводов из пресс-марафона Зеленского мнение
11:26
"Времени не много": Ткаченко назвал сроки выборов мэра Киева
11:00
Советник Помпео лишился должности из-за скандала вокруг Украины
10:49
Будем платить больше: в Украине изменятся тарифы на воду
10:25
Йованович отозвали из-за отказа "рыть" компромат на Байдена - СМИ Видео
09:59
"Будут бегать диверсанты": волонтер рассказал о последствиях разведения войск на Донбассе
09:57
Давление на украинских чиновников: в Конгрессе требуют объяснений от министра энергетики США Видео
09:41
Гороскоп на сегодня: кого ждут грязные соблазны, а кому нужен новый образ
09:34
Скандал на Запорожье: директор интерната превратил детей в трудовых рабов
09:30
Смотрящая вдаль 2019: что было в 5 и 6 сериях сериала Видео
09:22
Вмешательство Украины в выборы США: Джулиани "слил" в Сеть вероятное доказательство
08:55
"Петух клюнул": Ткаченко объяснил, почему Кличко "хреновый менеджер" Видео
08:44
"Из земли полезут гигантские черви": город в "ДНР" накрыла серия землетрясений
08:39
Зеленский искренне пытается стать президентом Украины мнение
08:26
"Корона не упадет": Зеленский дал совет Путину Видео
07:56
Покоряет Сеть: Трамп стал стримером
07:31
Возобновление авиасообщения с РФ: Зеленский назвал условия
07:21
Из-за войны Трампа и Байдена больше всех пострадает Украина мнение
07:13
"Усиленная дивизия": полковник рассказал о форпосте России возле Украины
06:54
У Зеленского определились с кандидатурой на пост посла Украины в США
06:51
Почему Европа разлюбила Украину мнение
06:39
Ученые перечислили продукты для здоровой работы почек
06:13
"Провальные советы": эксперт оценил вред от сотрудничества Украины с МВФ
05:45
Черный цвет в одежде: кому идет и как носить – советы стилиста Фото
05:23
Покрова 2019: что делать, чтоб замуж удачно выйти и обряд на деньги
04:49
С Днем девчонок 2019 – прикольные поздравления и красивые открытки Фото
04:11
Астролог назвала "черные дни" октября 2019
04:07
"Ах*енная, наша королева": Надя Дорофеева взбудоражила пикантными фото Фото
03:52
Сказки со смазкой: как выбрать лучший лубрикант для анального секса
03:23
Две сигареты или две пачки в день: ученые выяснили, что более вредно
03:01
"Мамочка что надо": жена Ступки засветила грудь в белье для взрослых игр
02:45
Общее дело: топ-5 правил хорошего и качественного группового секса
02:36
Кардиологи озвучили новые нормы артериального давления
02:18
Сумки-насекомые: Японию покорил новый модный тренд Фото
01:51
Порнозвезда раззадорила фантазию поклонников пошлыми и похабными фото Фото
01:30
Доллар по 40 гривен: опубликован тревожный прогноз до конца года Видео
01:14
"Упертый парень": политолог оценил 14-часовой пресс-марафон Зеленского Видео
00:53
Средь бела дня: в Киеве водитель маршрутки "вляпался" в "мокрый" скандал Видео
00:17
После полуночи завершился 14-часовой пресс-марафон Зеленского Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять