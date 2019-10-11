Стало известно, кто получил Нобелевскую премию мира 2019

Абий Ахмед Али / Reuters

Нобелевской премии мира удостоен премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, соответствующее решение в пятницу в Осло огласил Нобелевский комитет.

В пятницу в Осло состоялось оглашение имени лауреата Нобелевской премии мира. Согласно вердикту комитета, обладателем премии будет премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

Напомним, ранее стали известны имена лауреатов Нобелевской премии 2019 по физике,химии, и по литературе (причем сразу за нынешний и минувший годы).