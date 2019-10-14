Меломан-убийца: в кафе посетитель зарезал диджея за плохую музыку

Момент убийства / скриншот из видео

В РФ полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в убийстве диджея в кафе в Кировском районе под Санкт-Петербургом.

Соответствующее сообщение опубликовал местный портал 47 News. По данным журналистов, убийство случилось из-за музыки, которая не понравилась одному из посетителей заведения - представителю азербайджанской диаспоры.

"В ночь на 13 октября посетитель кафе в нецензурной форме потребовал от диджея сменить репертуар, но получил отказ. Тогда посетитель ударил его ножом в сердце. Пострадавшего доставили в больницу, где он вскоре скончался", – заявил представители СМИ.На ролике, записанном на камеры наблюдения кафе видно, как официант с кухонным тесаком вбегает в зал - чтобы вступиться за тяжелораненого диджея. Однако его скрутили другие посетители, выбив холодное оружие из рук.

Напомним, ранее в Тернополе парень зарезал любовника матери и снял это на видео.