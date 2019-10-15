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Три дня в могиле: пара откопала живую новорожденную девочку на кладбище

15 октября 2019, 10:27

Супруги пришли проститься со своей дочерью, которая родилась раньше срока и умерла.

Кладбище
Кладбище / rivne-surenzh.com.ua

Семейная пара, пережившая жуткую трагедию, обрела счастье, обнаружив на кладбище новорожденную девочку. Ребенок провел в могиле около трех дней.

По данным NDTV, у торговца из индийского штата Уттар-Прадеш Хитеш Кумар раньше срока родился ребенок, которого не удалось спасти. Новорожденную девочку супруги похоронили на местном кладбище. Придя проститься с ребенком, они услышали плач откуда-то из-под земли.

Мужчина, определив откуда все-таки исходит звук, начал копать землю. Он обнаружил завернутый в ткань глиняный горшок, в котором находилась новорожденная девочка. Супруги сразу вызвали медиков и полицию.

По словам врачей, ребенок находился в могиле около трех дней. Девочке поставили диагноз гипотермия. Ее пришлось подключить к кислородному аппарату из-за инфекции легких. Пара, обнаружившая ребенка, постоянно находится в больнице и намерена удочерить малышку.

В полиции отметили, что по закону для процедуры усыновления необходимо согласие кровных родителей, поэтому их необходимо разыскать.

Ребенок на кладбище

Напомним, что ранее известный украинский журналист Дмитрий Гордон снова стал отцом. Телеведущая Алеся Бацман родила мужу девочку.

Индия ребенок кладбище
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