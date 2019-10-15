В Прибалтике суд забрал 30 млн долларов у чиновников эпохи Януковича

Купюры / УНИАН

В Латвии суд официально признал преступным источники денежных средств на общую сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с украинскими экс-чиновниками высшего ранга времен президентства Януковича, и решил их конфисковать.

Соответствующее сообщение былое опубликовано представителями пресс-службы Генпрокуратуры Украины. Согласно текст, вышеуказанные средства еще в начале 2015-го были арестованы в рамках запроса украинской стороны об оказании правовой помощи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что состояние семьи Виктора Януковича оценили в 12 млрд США. До этого СМИ рассказывали, как окружение беглого президента могло похитить в Украине около 300 млрд США.