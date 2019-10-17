В России хотят признавать украинцев носителями русского языка по закону

Знание русского языка просителем гражданства РФ должна подтвердить комиссия / фото: 1news.az

Пока в Украине снова подняли вопрос о двойном гражданстве, Кремль решил еще больше упростить процедуру получения российского гражданства украинцами.

Сегодня, 17 октября, правительство РФ рассмотрит проект закона о признании уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка без прохождения собеседования при обращении за получением гражданства России. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, соответствующие изменения предлагается внести в статью 331 закона О гражданстве Российской Федерации.

На данный момент по закону иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка в случае, если они либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, по результатам собеседования. В то же время изменения в закон предусматривают возможность признания граждан Беларуси и Украины носителями русского языка без прохождения собеседования.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет в упрощенном порядке получить паспорт России жителям не только захваченной части Донбасса, но и территорий, подконтрольных Киеву. Указ распространяется на жителей Луганской и Донецкой областей, которые проживали на Донбассе до апреля 2014 года.

Читайте такжеЗеленский отреагировал на упрощение Путиным выдачи паспортов РФ жителям ДонбассаПозже в МВД России рассказали, что жителям оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей выдано более 35 тысяч паспортов РФ. В то же время жители "ЛДНР" подали почти 90 тысяч заявлений на получение в упрощённом порядке российского гражданства.