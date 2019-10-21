В РФ снова опозорились с запуском ракеты: подробности инцидента

Владимир Путин / Reuters

В Российской Федерации проходили военные учения Гром-2019 под руководством президента Владимира Путина. Маневры не обошлись без конфузов.

Так, во время стрельб произошел сбой запуска межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р. По данным российского издания Ведомости, атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" смог осуществить запуск только одной ракеты по полигону Чижа вместо запланированных двух. Отмечается, что вторая ракета не вышла из пусковой установки. Предположительно сбой произошел из-за отказа систем подлодки.

Для расследования инцидента создали специальную комиссию. В Минобороны РФ пока не комментируют ситуацию.

Напомним, что ранее в России завершились испытания малогабаритной ядерной энергоустановки для крылатой ракеты "Буревестник".