У Путина испытали ядерную установку для крылатой ракеты: опубликовано видео

Реактор установки обеспечивает неограниченную дальность полета "Буревестника".
В России завершились испытания малогабаритной ядерной энергоустановки для крылатой ракеты "Буревестник".
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник источник в российской ракетостроительной отрасли.
"В январе на одном из полигонов успешно завершен важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса "Буревестник" - испытания ядерной энергетической установки", - рассказал собеседник агентства.
В ходе тестов якобы были подтверждены заявленные характеристики реактора, которые обеспечивают неограниченную дальность полета "Буревестника".
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