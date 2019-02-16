У Путина испытали ядерную установку для крылатой ракеты: опубликовано видео

скриншот из видео

В России завершились испытания малогабаритной ядерной энергоустановки для крылатой ракеты "Буревестник".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник источник в российской ракетостроительной отрасли.

"В январе на одном из полигонов успешно завершен важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса "Буревестник" - испытания ядерной энергетической установки", - рассказал собеседник агентства.

В ходе тестов якобы были подтверждены заявленные характеристики реактора, которые обеспечивают неограниченную дальность полета "Буревестника".

Ранее СМИ опубликовали видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС, предназначенного на экспорт.