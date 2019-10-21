В Болгарии стартовало строительство газопровода в обход Украины

Турецкий поток будет проложен по территории Болгарии / turkstream.info

В Болгарии начались строительные работы по строительству участка для транспортировки газа по второй ветке газопровода Турецкий поток в обход Украины.

"Наши болгарские коллеги проинформировали о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке Турецкого потока, и, как сообщила госпожа министр, соответствующая церемония с участием премьер-министра Болгарии, посла РФ в Болгарии состоялась буквально сегодня", - цитирует ТАСС министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Российский дипломат обсудил основные аспекты строительства в рамках переговоров с вице-премьером Болгарии Екатериной Захариевой.

Как известно, государственный газовый оператор Болгарии будет транспортировать газ в Европу в обход Украины, согласно подписанному контракту на 1,1 млрд евро, который заключен накануне с группой из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что газопровод Турецкий поток, как ранее и было запланировано, введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

Напомним, один из масштабных проектов корпорации Газпром, газопровод Турецкий поток, крайне опасен для Украины - гораздо более, чем Северный поток-2.