Смертельные развлечения: россиянка умерла на курорте в Турции

10 октября медики провели россиянке операцию / УНИАН

Во время отдыха в Турции умерла 54-летняя россиянка. Перед этим женщина впала в кому после занятий аквааэробикой в отеле Антильи.

В посольстве России в Анкаре уточнили, что туристка скончалась после проведенной операции.

"С сожалением вынуждены сообщить, что 23 октября, несмотря на предпринятые медиками меры, гражданка России скончалась", – сообщили в ведомстве.

Ранее росСМИ сообщали, что гражданке России 1965 года рождения стало плохо после занятий аквааэробикой в отеле. Компьютерная томография показала, что у женщины произошло кровоизлияние в мозг. По данным генконсульства России в Анталье, 8 октября она была госпитализирована. 10 октября медики провели операцию.

Читайте также"Голодные" российские туристы опозорились в Турции. Фото

Напомним, украинские туристы, которые прилетели на отдых в Турцию, попали в ДТП. Авария произошла на шоссе между Денизли и Анталией. Микроавтобус с украинцами столкнулся с трактором, съехал с дороги и врезался в ограждение. В результате столкновения десять украинских туристов пострадали. Кроме украинцев, вследствие аварии травмы также получили водители обоих транспортных средств и турецкий гид.