На пропагандистском канале России возникли серьезные проблемы – СМИ

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Российский пропагандистский Первый канал может пропасть из эфира. Данная ситуация сложилась из-за долгов перед телецентром Останкино, которые составляют треть дохода.

По словам генерального директор ФГУП "Останкино" Михаила Шубина, из-за отсутствия платежей от Первого канала и его подрядчиков под угрозой находится работа всего телецентра.

"Мы во многих вещах не гарантируем эфир, работоспособность телецентра. Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем", - цитируют Шубина Ведомости.

Кроме того, он заявил, что намерен сократить штат и оставить только тех, кто напрямую поддерживает работу телецентра. По предварительным данным, уже уволили около 200 человек.

Стоит отметить, что Останкино является самым крупным телецентром Российской Федерации. Круглосуточно он обеспечивает более 100 часов эфира. На его базе работают такие российские телеканалы, как Первый канал, НТВ, Матч ТВ, Общественное телевидение России, группа Красный квадрат и другие.

Напомним, что ранее нардеп от партии Слуга народа принял участие в пропагандистской программе на российском телевидении. За что немедленно был раскритикован однопартийцем Гео Леросом.