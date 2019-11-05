Сертификаты на еду: в Витебске посетители "взяли штурмом" кафе

Открытие KFC / reform.by

Международная сеть закусочных KFC открыла первое кафе в белорусском Витебске. Отмечается, что заведение начало работать 2 ноября.

Видео с открытия первого KFC обнародовало местное издание reform.by. В ролике видно, как толпа людей бежит по коридору к кафе, при этом некоторые падают. Посетители устроили настоящую давку из-за желания попасть в закусочную.

Сообщается, что такой ажиотаж был вызван подарочными сертификатами на еду. Так, первым трем посетителям предлагался сертификат на 100 рублей, а еще 300 – по 10 рублей. Предложение в основном подростков и детей.

Напомним, что ранее в городе Казахстана Усть-Каментогорск в торговом центре Алем работники выложили пол из кусков надгробных плит.