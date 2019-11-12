В деле питерского историка-расчленителя Соколова всплыл "украинский след"

Олег Соколов в образе императора Наполеона / Фото: Новая газета

Задержанный в Санкт-Петербурге доцент Олег Соколов, подозреваемый в зверском убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, причастен к организации визита французской делегации в аннексированный Россией Крым.

В частности, Соколов помогал в 2015 году с посещением Крыма французским депутатам, большая часть из которых была из Национального фронта или близких к нему сил, пишет Фонтанка.

Сам визит организовал глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Вместе с тем в комментарии изданию он опроверг эту информацию: "Я не знаю Олега Соколова, никогда до этой трагедии о нем не слышал и никогда с ним не разговаривал".

Кроме того, подчеркивается, что при участии Соколова Россию посетила глава партии Национальное объединение Марин Ле Пен.

При этом Соколов, как видный ученый по наполеоновской Франции, преподавал и на родине своего кумира. В частности, он вошел в учебный совет Института социальных, экономических и политических наук, который был создан в 2017 году. Его основатель — 29-летняя Марион Марешаль, внучка Жан-Мари Ле Пена и племянница Марин Ле Пен.

Напомним, Олег Соколов убил свою 24-летнюю студентку и любовницу Анастасию Ещенко, тело расчленил и планировал утопить в реке, а потом совершить суицид в костюме Наполеона, которому посвятил множество монографий.