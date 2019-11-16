"Зеленский сделает все": появились детали разговора посла США в ЕС и Трампа - СМИ

Появились детали разговора посла США в ЕС и Трампа / Reuters

Работник посольства США в Киеве сообщил, что слышал разговор между главой Белого дома Дональдом Трампом, который ранее показал стенограмму еще одного разговора с Зеленским, и американским послом в Евросоюзе Гордоном Сондлендом в июле.

Отметим, телефонный разговор Трампа и Сондленда состоялся 26 июля, через день после общения по телефону президента Украины Владимира Зеленского и лидера США.

По информации, Сондленд был в Киеве для встречи с украинскими чиновниками. А общался Сондленд с Трампом, находясь в киевском ресторане.

Так вот, по словам работника посольства Дэвида Холмса, Трамп спросил Сондленда, согласился ли Зеленский провести расследование против его политических оппонентов. Посол ответил, что да.

Сондленд ответил Трампу, что Зеленский "loves your ass" и проведет расследование и сделает "все, что вы его попросите".

После разговора Холмс спросил Сондленда, правда ли Трампу безразлична Украина, на что тот ответил, что Трамп волнуется только за "важные дела"., сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Читайте также"Злой и пьяный Луценко": в Конгрессе дали новые показания по делу об импичменте ТрампаНапомним, ранее сообщалось, телефонный разговор между президентом Дональдом Трампом и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондлендом по поводу Украины велся по небезопасному каналу и мог быть подслушать сотрудниками российских спецслужб.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала СNN. Ситуацияю прокомментировал эксперт по безопасности и экс-офицер ЦРУ Марк Полимеропулос.

"Если это правда, то такой звонок между послом и президентом является вопиющим нарушением мер безопасности, о которых предупреждают всех чиновников, в том числе и Сондлендаю. Я не могу вспомнить за все время своей карьеры, чтобы посол в высоко контрразведывательной среде, такой как Киев, мог позволить себе незащищенный разговор с действующим президентом. Такого просто не должно быть", – заявил он.



