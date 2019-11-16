  1. Главная
  3. Мир

"Зеленский сделает все": появились детали разговора посла США в ЕС и Трампа - СМИ

16 ноября 2019, 11:01

Сондленд был в Киеве для встречи с украинскими чиновниками. А общался Сондленд с Трампом, находясь в киевском ресторане.

Трамп
Появились детали разговора посла США в ЕС и Трампа / Reuters

Работник посольства США в Киеве сообщил, что слышал разговор между главой Белого дома Дональдом Трампом, который ранее показал стенограмму еще одного разговора с Зеленским, и американским послом в Евросоюзе Гордоном Сондлендом в июле.

Отметим, телефонный разговор Трампа и Сондленда состоялся 26 июля, через день после общения по телефону президента Украины Владимира Зеленского и лидера США.

По информации, Сондленд был в Киеве для встречи с украинскими чиновниками. А общался Сондленд с Трампом, находясь в киевском ресторане.

Так вот, по словам работника посольства Дэвида Холмса, Трамп спросил Сондленда, согласился ли Зеленский провести расследование против его политических оппонентов. Посол ответил, что да.

Сондленд ответил Трампу, что Зеленский "loves your ass" и проведет расследование и сделает "все, что вы его попросите".

После разговора Холмс спросил Сондленда, правда ли Трампу безразлична Украина, на что тот ответил, что Трамп волнуется только за "важные дела"., сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Читайте также"Злой и пьяный Луценко": в Конгрессе дали новые показания по делу об импичменте ТрампаНапомним, ранее сообщалось, телефонный разговор между президентом Дональдом Трампом и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондлендом по поводу Украины велся по небезопасному каналу и мог быть подслушать сотрудниками российских спецслужб.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала СNN. Ситуацияю прокомментировал эксперт по безопасности и экс-офицер ЦРУ Марк Полимеропулос.

"Если это правда, то такой звонок между послом и президентом является вопиющим нарушением мер безопасности, о которых предупреждают всех чиновников, в том числе и Сондлендаю. Я не могу вспомнить за все время своей карьеры, чтобы посол в высоко контрразведывательной среде, такой как Киев, мог позволить себе незащищенный разговор с действующим президентом. Такого просто не должно быть", – заявил он.


 

Владимир Зеленский импичмент Дональд Трамп телефонный разговор Гордон Сондленд новости США
Сейчас вы просматриваете новость «"Зеленский сделает все": появились детали разговора посла США в ЕС и Трампа - СМИ». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:12
Рецепты на Новый год: 2019-й скоро уходит, какие блюда приготовить
11:52
"Путин может умереть": Сенцов рассказал, когда Россия вернет Крым
11:22
"Заинтересованных было немало": известный политолог внезапно умер в поезде в России
11:01
"Зеленский сделает все": появились детали разговора посла США в ЕС и Трампа - СМИ Видео
10:40
"Нас не ждут в ЕС и НАТО": Гордон "обличил" ложь украинских политиков
10:12
Сглаз от зависти: мистик назвал симптомы сглаза и как снять сглаз самостоятельно
09:44
"Дикое поле": Бессмертный дал совет по Донбассу
09:28
Суд Испании закрыл дело, фигурантом которого был Фирташ Видео
09:14
Известный российский поэт назвал себя политическим украинцем
09:08
Признать аннексию Крыма: в России рассвирепели из-за слов Помпео
08:50
Как Зеленский будет воевать за голоса в Раде мнение
08:45
Денежный сюрприз, горький самообман: к чему подготовил гороскоп на 16 ноября 2019
08:44
Экс-политтехнолог сказал, кто "поставил" Путина на пост президента
08:41
Смертельный рейс MH17 и Россия: в МИД Германии сделали жёсткое заявление Видео
08:30
Модный французский маникюр 2019: геометрия, продольная полоска и френч с фольгой – 49 фото Фото
08:00
Признать аннексию Крыма: Помпео объяснил решение США
07:41
Заявление Путина о прекращении транзита газа через Украину: Еврокомиссия озвучила планы
07:26
Россия вернет Украине захваченные корабли до встречи Путина, Зеленского, Меркель и Макрона - СМИ
07:14
"Жирные сиськи, жирная жопа, пи*дец": Алена Водонаева без белья взбудоражила сеть Фото
06:55
Взрывпакет для Украины: чем обернется раздача паспортов в ОРДЛО мнение
06:27
Астрологи предупредили об угрозах 2020 года
06:04
Эксперт рассказал, есть ли у Украины "газовый козырь в рукавах"
05:30
Проверено - мин нет: женские советы по крутому оральному сексу
05:02
Эксперт сказал, пошатнет ли планы России обвал цен на нефть
04:34
Поздравления с Днем радио, телевидения и связи – открытки и тексты Фото Видео
04:09
Демографическая катастрофа: в Украине массово вымирают мужчины
03:59
"Вставляй, сколько сможешь": Панина отымели руками и ногами - новое видео 18+
03:37
"Можем взорваться": дипломат предостерег Зеленского
03:11
"Никакого отведения": боевики не ушли из Золотого – эксперт
02:31
Длинная стоямба: женщины рассказали, какой длины пенисы их устраивают
01:50
"Нет смысла сеять": экс-министр рассказал о проблемах открытия рынка земли
01:45
В Киеве мужчина выгуливал на поводке леопарда: шокирующие фото
01:26
"В отдаленной перспективе": эксперт оценил богатство месторождений газа в Украине
01:08
Команда Зинченко стала на шаг ближе к исключению из Лиги чемпионов
00:44
Финляндия-Лихтенштейн 3:0: финны впервые пробились на футбольное Евро
00:27
16 ноября – какой сегодня праздник: что делать в День радио, ТВ и связи Видео
00:03
Кабмин назначил "слугу народа" новым главой Укравтодора
15 ноября, пятница
23:56
17 независимый рэп баттл 2019: политический трек Oxxxymironа произвел фурор Видео
23:45
Румыния - Швеция 0-2: скандинавы стали участником Евро-2012
23:29
Взрывы в Балаклее: сообщается об увеличении пострадавших Видео
23:23
"Доступ лишь у узкого круга": сообщается о серьезных проблемах Зеленского со здоровьем
23:16
Варьете Рояль: Знаменитости стали приглашенными звездами шоу
23:00
"Евровидение Бузовой не светит": в Госдуме поглумились над певицей
22:37
Зеленский подписал закон о запрете перевозки детей без автокресел
22:36
Танці з зірками 2019: Кто открывает полуфинал 3 сезона
22:27
В Белом доме хитро приврали на счет разговора Зеленского и Трампа Видео
22:10
Фьюри рассказал, в каком виде спорта мог бы себя попробовать
22:09
В Крыму жуткая катастрофа: "власти" знают, но людям нагло врут
22:05
Ликвидировать власть "ЛДНР": миссия США при ОБСЕ озвучила требование к выборам
21:43
Тарифная кувалда: каких цен на газ ждать населению Украины в 2019-2020 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять