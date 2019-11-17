"Ху*ло сцыт даже в Бразилии": в Сети стебутся над фото Путина с бразильским спецназом

Путина вымеяли в Сети / Reuters

Президент России Владимир Путин, которого ранее Олег Сенцов охарактеризовал одним словом, сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время официального визита в страну.

К слову, соответствующим снимком на своей странице в Twitter поделился журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Фото на память", – говорится в подписи.

Отметим, фотография сразу вызвала бурю эмоций в Сети – народ удивлен, почему такие низкорослые спецназовцы.

Добавим, что рост Путина часто оказывапся в центре внимания граждан, при этом, согласно официальным данным, рост президента России 170 ( по некоторым данным - 172 см),

"Ху*ло и спецназ", - пишет пользователь Сети.

"Судя по фотке, он там самый богатырь. Там детсад выставил свою тактическую группу или цирк Карликов?", - спросил Олег Вечий.

"Скромненько. Дома, чтобы высунуть нос из Кремля, требуется целый полк суперагентов", - добавил некто под ником Форест.

"Даже пынеходы не могут скрыть истинную величину персоны", -вставил свои пять копеек некто под ником Веселый Роджер.

"Сцыт даже в Бразилии...", - подчеркнул некий Шишкин.

"И главное подогнали же всех в один рост))", - сказал некто под ником Адам.

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