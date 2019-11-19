Стать министром обороны: "Заложивший" Трампа офицер рассказал, чем его манили в Киев

Александр Виндман / CNN

Подполковник Александр Виндман, сотрудник Совета нацбезопасности США получил предложение возглавить Министерство обороны Украины.

С таким заявлением он выступил во время слушаний в Палате представителей США, сообщает портал Axios.

Как утверждает Виндман, он три раза в течение 2019-го получал такое предложение от Александра Данилюка (тогда - секретарь Совета национальной безопасности Украины). Подполковник всякий раз категорически отказывался и докладывал начальству.

"Это комичный момент. [...] Это достаточно забавно для подполковника армии США — получить предложение такого высокого поста. Я даже не уверен, что господин Данилюк говорил всерьез", — заявил Виндман на слушаниях.

К слову, Виндман — американец с украинскими корнями. Его семья эмигрировала в США много лет назад.

Напомним, ранее Александр Виндман дал показания в Конгрессе относительно разговора, который состоялся в июле между президентами США и Украины и стал причиной скандала и начала процедуры импичмента Дональда Трампа. Он, в числе прочего заявил о том, что в стенограмме разговора президентов отсутствуют отдельные фразы по поводу бывшего вице-президента США Джо Байдена.

