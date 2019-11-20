"Создает монстра": в РФ пожаловались на нападки со стороны Эстонии

Госдума РФ / "ТВ Центр"

В Российской Федерации отреагировали на заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса об аннексии 5% территории. По словам члена комитета Государственной думы РФ по международным делам Антона Морозова, подобные заявление не имеют перспективы.

"Эта история долгоиграющая, потому что на протяжении многих лет эти спорные территории принадлежали то России, то Эстонии, но потом все устаканилось, и на этих землях выросло не одно поколение россиян. Возвращаться к этому вопросу, мне кажется, неконструктивно. Да и не будет реакции России на этот выпад спикера эстонского парламента", – цитирует Морозова РИА ФАН.

При этом он указал, что эстонский парламентарий запугивает своих граждан, "создавая монстра из Российской Федерации". Также российский политик считает, что такое заявление Таллина является ничем иным, как "отголоском той антироссийской истерии, которая сейчас нагнетается в средствах массовой информации Европы и особенно — прибалтийских государств".

Напомним, что ранее на сайте американского исследовательского центра Jamestown Foundation опубликовали возможный сценарий захвата Россией стран Балтии.