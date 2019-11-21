Кровавое убийство в Питере: всплыла связь профессора-расчленителя Соколова с Путиным

Олег Соколов консультировал постановщиков на Ленфильме

Российский историк-наполеоновед Олег Соколов, которого подозревают в жестоком убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, работал вместе с президентом России Владимиром Путиным на киностудии Ленфильм. Об этом сообщил бывший каскадер Николай Ващилин.

Ващилин рассказал, что Соколов консультировал постановщиков трюков Александра Массарского и Дмитрия Шулькина на фильме Ермак, а также Анатолия Ходюшина на сериале Мушкетёры Екатерины.

"Он (Олег Соколов, - Главред) погубил человека, утопив исторический парусник на сериале Россия молодая, и получив за это два года условно. Он участвовал в театрализованных представлениях о военной истории и даже исполнял роль Наполеона Бонапарта верхом на белом жеребце! Лекции доцента Олега Соколова в костюмах разных эпох и с боевым оружием сопровождались выступлениями каскадёров. Он уверовал в полную безнаказанность, как и многие из тех, кто входил в ленинградскую каскадёрскую ложу, а она была просто филиалом преступной группировки", - рассказал Ващилин Радио Свобода.

По словам каскадера, Путин и Соколов появлялись на Ленфильме в 1970-х годах. Ващилин уточнил, что Путин в то время с друзьями несерьезно относился к съемкам.

"Он и его друзья отлынивали от съемок, могли даже в кустах спрятаться. А я им постоянно делал замечания, так что отношения у нас были напряженные... Это просто была спортивная массовка. Путин свою деятельность в кино сейчас не афиширует", – добавил он.

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Напомним, 63-летний историк и доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов убил свою 24-летнюю студентку и любовницу Анастасию Ещенко, тело расчленил и планировал утопить в реке, а потом собирался совершить суицид в костюме Наполеона, которому посвятил множество монографий.

Следственный комитет РФ собщал, что Соколов выстрелил в свою аспирантку четыре раза. Орудием убийства послужил обрез советской винтовки малокалиберной винтовки ТОЗ-17, стилизованный доцентом под кавалерийский пистолет ХІХ века.

11 ноября суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения Олегу Соколову. По решению суда историк будет находиться под стражей до 8 января 2020 года. Сразу после избрания меры пресечения руководство Санкт-Петербургского государственного университета уволило его из вуза.

Во время следственного эксперимента Соколов попытался покончить с собой. Позднее в РФ порнорежиссер Боб Джек рассказал о том, что планирует снять фильм для взрослых по этой истории.