"Оступился": расчленивший аспирантку профессор шокировал циничным заявлением

Олег Соколов / Фото: Новая газета

Российский профессор Олег Соколов, которого подозревают в жестоком убийстве и расчленении аспирантки, намерен продолжать работу. Для этого он попросил, чтобы ему передали в камеру очки и книги.

"Я как ученый, я когда вот так просто, я схожу с ума. Я просто умоляю, чтобы мне дали хотя бы заниматься своим делом, даже сейчас", – цитирует задержанного телеканал Дождь.

При этом он заявил, что "оступился в своей жизни".

"У меня огромная просьба. Что бы я ни совершил, я оступился один раз в жизни. Можно сделать так, чтобы мои сокамерники были такие же, как я?", - озвучил свою просьбу Соколов.

Также он попросил камеру с телевизором.

Напомним, что ранее выяснилась причастность доцента Олега Соколова к организации визита французской делегации в аннексированный Россией Крым.