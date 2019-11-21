Политик с украинскими корнями заняла пост вице-премьера Канады

Трюдо назначил Фриланд вице-премьером Канады / Reuters

В Канаде экс-министр иностранных дел Христя Фриланд назначена на пост вице-премьера в новом правительстве страны.

Как сообщает The Globe and Mail, Фриланд будет курировать расширенные межправительственные дела.

Уточняется, что новый вице-премьер будет отвечать за отношения между Канадой и США, в частности, за ратификацию пересмотренного соглашения о свободной торговле со Штатами и Мексикой.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо высоко оценил профессиональные качества Фриланд и назвал ее своим доверенным лицом.

Читайте такжеВозвращение России в G8: Канада резко "отшила" Кремль"Мы с Христей тесно работали над некоторыми важными делами, которые стоят перед Канадой и миром, они, откровенно говоря, затрагивают национальное единство, энергетику и окружающую среду, затрагивают отношения между всеми провинциями и регионами страны — это будет чрезвычайно важно в то время, когда мы видим совершенно различные точки зрения по всей стране", — рассказал Трюдо.

Как известно, Фриланд имеет украинские корни по материнской линии. На заре своей карьеры она работала журналистом в Украине и писала на украинскую тематику для англоязычных изданий. Чиновница неоднократно высказывала публичную поддержку родине своих предков и всегда осуждала российскую агрессию, за являя Москве о необходимости вернуть Киеву оккупированные территории.

Пост главы МИД Канады после отставки Фриланд занял Франсуа-Филипп Шампань.

Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в ходе первого официального визита в Канаду переговорил в Торонто с главой МИД этой страны Христей Фриланд.

Напомним, ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский прилетел на землю Канады ради встреч с Трюдо и Волкером.