Глава МИД Канады предпочла визиту в Киев поездку в Вашингтон

Глава МИД Канады Христя Фриланд

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отменила визит в Украину.

"Да, визит был отменен", - цитирует ТАСС пресс-службу канадского посольства в Киеве

По словам официального представителя МИД Канады Адама Остина, Фриланд вместо Украины решила поехать на торговые переговоры в Вашингтон в связи с "достижением прогресса" на переговорах между США и Мексикой.

"Принимая во внимание внушающее надежду заявление о достижении прогресса на двусторонних переговорах между Соединенными Штатами и Мексикой, министр Фриланд отправится в Вашингтон для продолжения переговоров", - сообщил Остин.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он договорился с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето о новом торговом двустороннем соглашении.