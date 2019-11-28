Меркель упала на колени во время восхождения на трибуну: опубликовано видео

Немецкий лидер смогла перевести конфуз в шутку.
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи Ассоциации немецких торгово-промышленных палат в Берлине допустила неосторожность во время подъема на трибуну и упала на колени.
Как сообщает The Daily Mail, Меркель замешкалась всего на секунду, а затем сопроводила курьез шуткой, встала и пошла.
Канцлер при этом поправила юбку и подчеркнула, что не заметила лестницу.
"В следующий раз я воспользуюсь лестницей", – отшутилась она.
Очевидцы инцидента отмечают, что ситуация Меркель не смутила и немецкий лидер отнеслась к ней с юмором.
Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Напомним, встреча глав государств "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и России) запланирована на 9 декабря в Париже.