Меркель упала на колени во время восхождения на трибуну: опубликовано видео

Меркель с юмором отнеслась к досадному падению / Фото: скриншот с видео Daily Mail/YouTube

Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи Ассоциации немецких торгово-промышленных палат в Берлине допустила неосторожность во время подъема на трибуну и упала на колени.

Как сообщает The Daily Mail, Меркель замешкалась всего на секунду, а затем сопроводила курьез шуткой, встала и пошла.

Канцлер при этом поправила юбку и подчеркнула, что не заметила лестницу.

"В следующий раз я воспользуюсь лестницей", – отшутилась она.

Очевидцы инцидента отмечают, что ситуация Меркель не смутила и немецкий лидер отнеслась к ней с юмором.

Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Напомним, встреча глав государств "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и России) запланирована на 9 декабря в Париже.