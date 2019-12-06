Совет Европы не намерен отказываться от России из-за аннексии Крыма

В ПАСЕ согласны закрыть глаза на агрессию России / Ellen Wuibaux/Council of Europe

Парламентская ассамблея Совета Европы не будет прекращаться членство России в организации из-за Крыма.

Такое заключение 6 декабря в Венеции сделала во время заседания Венецианская комиссия Совета Европы.

Как отмечается в документе, ассамблея не должна сомневаться в полномочиях всей делегации России из-за того, что в ее состав входят депутаты, избранные с учетом голосов жителей Крыма.

"Хотя по нормам международного права страны и международные организации должны не признавать аннексию (...), ПАСЕ не обязана отказывать в полномочиях виновному государству", - сказано в тексте заявления.

Кроме этого, сохранение членства РФ в ПАСЕ поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что российский народ также имеет отношение к европейскому гуманизму.

Как известно, 26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма и развязывания вооруженного конфликта на Донбассе.

Как ранее сообщалось, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время выступления на Европейской конференции глав парламентов государств-членов Совета Европы заявил, что Украина обеспокоена подрывом эффективности ключевых органов СЕ.

Напомним, ранее в Украине назвали отказ от ПАСЕ "демаршем Макрону".