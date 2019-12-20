Американского эксперта выгнали из студии росТВ из-за Медведчука

Виктор Медведчук и Владимир Путин встретились в Москве / kremlin.ru

Ведущий программы Кто против? на телеканале Россия 1 Дмитрий Куликов со скандалом выгнал из студии своего ток-шоу американского эксперта Грэга Вайнера после разговора об украинском политике Викторе Медведчуке.

Как сообщает РИА Новости, зрителям в рамках дискуссии показали кадры встречи президента России Владимира Путина с его кумом, украинским нардепом Виктором Медведчуком.

Гость из США подчеркнул, что Путин и Медведчук о чем-то переговаривались в коридоре. Ведущий гневно возразил, что общались собеседники, когда была возможность, поскольку у президента России – очень напряженный график.

"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — заявил Куликов.

После российский ведущий назвал американца "последней мразью" и потребовал покинуть студию. Он добавил, что проходящие в Санкт-Петербурге переговоры являются частью "единственного реального процесса, нацеленного на прекращение убийств".

После заявления в своей адрес американский гость покинул студию, и Куликов это поприветствовал.

Как известно, президент России Владимир Путин 20 декабря встретился в Санкт-Петербурге со своим кумом Виктором Медведчуком. Говорили об идее подключить парламенты Германии, Франции, России и Украины к работе "нормандского формата".

Напомним, популярные российские телеведущие-комики высмеяли первое интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое громко анонсировал пропагандистский телеканал Россия1.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж ответил на вопрос российского канала Россия 1.