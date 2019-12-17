"Положено начало": популярный в РФ ведущий высмеял интервью Зеленского пропагандистам Кремля

Влдаимир Зеленский / скриншот

Популярные российские телеведущие-комики высмеяли первое интервью президента Украины Владимира Зеленского, которое громко анонсировал пропагандистский телеканал Россия1. Так, в программе Вечерний Дмитрий Хрусталев и Иван Ургант разыграли диалог, в котором сослались на слова главы украинского государства.

Ургант спросил у Хрусталева о том, как он провел выходные. В свою очередь, второй ведущий поведал о знакомстве с родственниками своей девушки, заявив, что первая встреча прошла хорошо и поднимались важные вопросы.

"Главное - положено начало общению", - заверил свой рассказ Хрусталев.

Стоит отметить, что похожую фразу произнес Зеленский во время комментария российскому пропагандисту.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж ответил на вопрос российского канала Россия 1.