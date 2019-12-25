"Одна страна": Скандальный российский режиссер назвал Украину частью РФ

Тигран Кеосаян / Скриншот

Российский режиссер Тигран Кеосаян, который снял фильм Крымский мост, разразился очередными антиукраинскими заявлениями в эфире программы 60 минут на пропагандистском телеканале Россия 1.

Популярные кремлевские тезисы Кеосаян озвучил в связи с открытием железнодорожной ветки Крымского моста. По словам режиссера, "Украина является частью великой российской державы".

"Мы, русские люди, не можем (а я русский человек) мы не можем жить без великих свершений. Это величайшее сооружение, по которому когда-то и вы сможете ездить. Вы можете ездить, потому что это одна страна. Мы - одна страна", – заявил Кеосаян.

К слову, Тигран Кеосаян является супругом российской пропагандистки Маргариты Симоньян.

Напомним, 23 декабря оккупанты открыли железнодорожное движение на Крымском мосту через Керченский пролив. Российский президент Владимир Путин проехал в кабине машиниста по новому железнодорожному мосту.

В Представительстве президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым заявили, что запуск железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и захваченным Крымом является незаконным. Тем временем поверенный в делах Украины в ООН Юрий Витренко отправил генеральному секретарю ООН письмо, в котором проинформировал его о ситуации вокруг моста в Керченском проливе.