Российский фильм "Крымский мост" за две недели провалился в прокате

Фильм о Крыме и его людях провалился в прокате / Фото: most.life

В России художественный фильм "Крымский мост", который снял режиссер Тигран Кеосаян на сценарий своей супруги, известного российского пропагандиста Маргариты Симоньян, за второй уикэнд проката собрал в четыре раза меньше денег, чем за первый.

Как сообщает российский портал сведений о показах фильмов в кинозалах, за первый уикэнд лента собрала чуть больше 45 млн рублей, а за второй – лишь 11 млн рублей.

На данный момент фильм "Крымский мост" собрал около 62 млн рублей. Между тем, его бюджет составляет 300 млн рублей. Финансирование от российского Фонда кино этот проект получил в свое время вне очереди.

Известный ресурс Кинопоиск оценил "Крымский мост", согласно голосам зрителей, в 2,3 балла из 10 возможных. Крупнейшая в мире база данных по фильмам и кинематографистам IMDb дает фильму оценку 1,6 из 10.

Согласно сюжету, фильм повествует о стройке Крымского моста, который объединил аннексированный Крым и материковую часть России. Авторы рассказывают о людях, которых, по замыслу, стройка объединила и связала их судьбы.

Напомним, в Риме в рамках XIII кинофестиваля "Праздник кино" россияне презентовали пропагандистский художественный фильм "Донбасс. Окраина", который провалился в прокате.