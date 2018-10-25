В Риме на кинофестивале провалился показ российского пропагандистского фильма

/ Кадр из х/ф "Донбасс. Окраина"

В Риме, столицы Италии, в рамках XIII кинофестиваль "Праздник кино", россияне презентовали пропагандистский художественный фильм "Донбасс. Окраина".

Об этом сообщает портал "Левый берег". Фильм режиссера Рената Давлетьярова был показан в неофициальном блоке "Показы и события" и наполнен штампами пропаганды Кремля − "госпереворот" в Киеве, вооруженные "шахтеры", "ноль вмешательства России" и далее по списку.

Также известно, что лента была снята на деньги из российского госбюджета в пределах аннексированного полуострова Крым.

По данным журналистов, показ фильма был фактически провальным, поскольку из 670 мест в кинозале было заполнены менее четверти. Итальянское телевидение проигнорировало ее полностью, а всего представителей СМИ в зале было трое людей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что западные СМИ объяснили, как Россия раздувает конфликты с помощью пропаганды.