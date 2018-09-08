Эксперт рассказал, что будет с Россией после падения путинского режима

8 сентября 2018, 01:58

В стране реальная поддержка президента составляет процентов 30, утверждает блогер.

Эксперт считает, что в РФ после падения режима Владимира Путина честные выборы вряд ли возможны на протяжении последующих пяти лет
В России после падения режима Владимира Путина честные выборы вряд ли возможны на протяжении последующих пяти лет, полагает эксперт / Reuters

Российский финансист и блогер Слава Рабинович заявил, что в РФ в случае падения режима президента Владимира Путина демократические и честные выборы вряд ли возможны на протяжении последующих трех или пяти лет.

В стране жителям нужно будет отойти от пропаганды, их "замороженные мозги должны оттаять", рассказал эксперт в комментарии UAportal.

"К сожалению, даже если этот режим рухнет сам собой, то справедливые, демократические и честные выборы вряд ли возможны в течение следующих трех или даже пять лет, потому что избирателям нужен какой-то период, чтобы оттаять", — отметил собеседник.

По его словам, россияне "должны не видеть и не слышать пропаганды, промывки мозгов и иметь какое-то время на оттаивание замороженных мозгов".

"… реальная поддержка Владимира Путина в России сегодня составляет процентов 30, но узнать это можно лишь путем проведения настоящих, демократических, свободных и справедливых выборов с равным допуском всех кандидатов", — добавил блогер.

Ранее бывший исполняющий обязанности директора Центрального разведывательного управления США Майкл Морелл говорил, что Владимир Путин боится одного — того, что однажды российский средний класс восстанет против его режима.

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Россия пропаганда Владимир Путин Слава Рабинович
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