Лень и хитрые выдумки: в строймагазине намешали кучу оливье в бетономешалке - видео

Оливье в бетономешалке / скриншот из видео

В России продавец строительного магазина Антон Кувшинников придумал и приготовил оливье в бетономешалке.

Соответствующий видеоролик был опубликован в Сети. Видно, что мужчина для создания большой порции традиционного новогоднего блюда подготовил несколько емкостей с нарезанными картофелем, морковью, зеленым горошком, солеными огурцами и колбасой. Кроме того, для заправки салата Кувшинников использовал несколько пачек майонеза.

"Сам лично пробовал салат. Мы покрывали специальным пищевым покрытием изнутри", — заверил он.

Напомним, ранее врач-диетолог Людмила Гончарова в деталях рассказала, какие "дозы" оливье и селедки под шубой безопасны для организма.